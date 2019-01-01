3 milyon kişiye temiz su

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, tüm dünyada açtığı su kuyularından yaklaşık 3 milyon kişinin istifade ettiğini bildirildi.

Vakıf açıklamasına göre, İHH dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

2018 yılı içerisinde su kuyusu çalışmalarına devam eden vakıf, bu dönemde Afrika ve Asya'da su kuyuları açarak yüz binlerce insana umut oldu. İHH, 2018 yılında 21 ülke ve bölgede 807 su kuyusunu hizmetine sunarak 322 bin 800 kişinin günlük temiz su ihtiyacını karşıladı. Yıl içerisinde açılan su kuyuları ile birlikte İHH'nın 2000 yılından bu yana 36 ülkede açtığı su kuyusu sayısı 7 bin 422 adete ulaşırken kuyulardan günlük istifade eden sayısı da genel toplamda 2 milyon 968 bin 800 kişiye ulaştı."

Çalışmalara destek olmak için bütün operatörlerden SU KUYUSU yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL, 4072’ye göndererek 16 TL bağışta bulunabiliyor.

