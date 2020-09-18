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3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 22:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 60 kişinin hesabından yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolan PTT Şubesi'nin 20 yıllık çalışanı C.K. (53), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki PTT Şubesi'nde geçen hafta ortaya çıkan olayda, 20 yıllık gişe memuru C.K., maaşlarını PTT şubesinden alan emekliler ile bazı müşterilerinin hesapları üzerinden kredi çekti. Havale yoluyla gelen kredileri zimmetine geçirip, iş yerinden ayrıldı. Ardından da ortadan kayboldu. Müşterilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan yetkililer, hesapları kontrol etti. Yapılan kontroller sonunda C.K.'nin 60 kişinin hesabını kullanarak, 3 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edildi.

C.K.'nin, kredi limitlerine göre başvuruda bulunduğu müşteriler adına çektiği kredi tutarlarını sahte imza ve evrak ile çektiği saptandı. Zanlının bazı müşterilerinin banka hesaplarını da sahte imzayla boşalttığı ortaya çıktı. Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatırken, polis adresinde bulunamayan C.K.'nin yakalanması için harekete geçti.

Adli ve idari soruşturma sürerken, firari C.K. dün Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

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TUTUKLANDI

PTT personeli C.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine sevk edildi.

C.K. çıkarıldığı mahkemede vermiş olduğu ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. (DHA / İHA)

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