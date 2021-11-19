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  4. Döviz bürosundan 3 milyon liralık hırsızlık! İş yeri sahibi konuştu: Şok olduk

Döviz bürosundan 3 milyon liralık hırsızlık! İş yeri sahibi konuştu: Şok olduk

19.11.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de bir döviz bürosunda 3 aydır çalışan 40 yaşındaki Serkan O., sabaha karşı geldiği işyerinde kasayı açarak yaklaşık 3 milyon lira değerinde dövizi çalarak kayıplara karıştı. Döviz şirketinin müdürü Ahmet Ataseven, " Çalışanımızın yaptığını görünce şok olduk." dedi.

Döviz bürosundan 3 milyon liralık hırsızlık! İş yeri sahibi konuştu: Şok olduk

Taksim'de bir döviz bürosu yetkilileri 11 Kasım 2021 tarihinde polise başvurarak işyerlerinin soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlık anının saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerdeki kişi ise iş yeri çalışanlarına hiç yabancı değildi. Soruşturma sonucunda işyerini soyan şüphelinin 3 aydır döviz bürosunda çalışan Serkan O. olduğu görüldü. Sabah işe erken gelerek işyerini açan ve kasanın bulunduğu bölüme inen şüphelinin, 3 milyon lira değerinde dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi. Daha sonra yukarı çıkan ve paraların bir bölümünü ceplerine dolduran şüphelinin para dolu poşetlerle iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen şüphelin Serkan O.'nun hırsızlıktan sonra bir daha evine uğramadığı belirlendi. Daha önceden kasiyerlik yaptığı ve hiçbir suç kaydı bulunmayan şüphelinin cep telefonu kullanmadığı, kredi ve banka kartının da bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin bu nedenle arkasında hiç dijital iz bırakmadığı belirtildi.

Yetkililer şüpheliyi yakalamak için vatandaşlardan yardım istedi. Şüpheli şahsı tanıyanların ya da görenlerin mutlaka 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunması istendi.

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"3 AY ÖNCE İŞE ALDIK"

Döviz şirketinin müdürü Ahmet Ataseven "Bundan üç ay önce arkadaşı işe aldık. Araştırmalarımızda, GBT kaydında, Savcılık kaydında, nüfus kaydında herhangi bir suç kaydına rastlamadık. Referanslarına da baktığımızda sağlam bir arkadaş olduğunu düşünerek arkadaşlarımız işe almış." dedi.

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İŞE YARIM SAAT ERKEN GELİP KASAYI BOŞALTMIŞ

Ataseven, "O gün saat 07.15 sıralarında diğer çalışanlardan önce geliyor. Anahtarları da var. Kasayı açarak yaklaşık 3 milyon liralık dövizi yanında getirdiği poşete koyarak elini kolunu sallayarak gidiyor. Şu ana kadar olumsuz bir şeyini görmedim. Normalde üç arkadaşla beraber dükkanı açıyorlar. O gün yarım saat erken gelerek dükkanı açıyor. Oradan diğer arkadaşlarımızdan habersiz bir şekilde alıyor. On dakika sonra da diğer arkadaşlarımız geliyor." diye konuştu.

Çalıştığı döviz bürosunu soydu! Hırsızlık anları saniye saniye kameradaÇalıştığı döviz bürosunu soydu! Hırsızlık anları saniye saniye kamerada

"GÜVENLİK KAMERASINDA ÇALIŞAN OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK OLDUK"

Ataseven, "Kasayı boş gördüğümüzde şok olduk. Hemen kamera kayıtlarına baktık. Çalışanımızın yaptığını görünce şok olduk. Ülkemizde bu tür suçlara karşı cezaların artırılması lazım. Bunları biz daha önce yaşadık. Arkadaşlarımız buradan ceza almadan gidiyorlar. Biz davacı olduğumuz halde bir cezayla karşılaşmıyorlar. Daha sonra da yine başka yerlerde işe başlayabiliyorlar. Artık bu suçlar ağır suçlar kapsamına alınmalı. Bu insanlara ağır cezalar verilmesi lazım" dedi.

DHA

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