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3 mısır almak istemişlerdi! Villaya giren çocukları tekme tokat dövüp kan içinde bıraktı

25.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da meydana gelen olayda 12 yaşlarındaki 3 çocuk, girdikleri villanın bahçesinden 3 mısır aldıkları gerekçesiyle tekme tokat dövüldü. Çığlıklar üzerine olay yerine giden aileler çocuklarının kanlar içerisinde olduğunu gördüklerini söyleyerek şikayetçi oldular. 3 kız çocuğunu döven şahsa 20 gün önleyici tedbir kararı verildi.

3 mısır almak istemişlerdi! Villaya giren çocukları tekme tokat dövüp kan içinde bıraktı

Olay, 10 Ağustos'ta Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuana B. (12), Amine Su Kocak (12) ve Patime Wumier (12) evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada villanın bahçesinde ekili olan mısırları gördü. Mısır bahçesinin sahibi Erdal Y.’nin eşinden izin alan 3 kız çocuğu birer mısır alarak yemek için oyun parkına gitti. Çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Y. aracıyla parka gelerek, tekme ve yumruklarla çocuklara saldırdı.

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Parkın karşısında bulunan bir apartmanın bahçesinde oturan aileler çocuklarının çığlık attığını duyarak parka gitmesi üzerine Erdal Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı. Aileler kanlar içinde kalan çocuklarını hastaneye götürerek tedavi ettirdi. Darp raporu alan aileler, adliyeye giderek Erdal Y.’den şikayetçi oldu.

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ÇOCUKLARA DAYAK CEZASIZ KALMADI

Bolu 1. Aile Mahkemesi 3 kız çocuğunu darp eden Erdal Y. hakkında 20 gün süre ile önleyici tedbir cezası verdi. Ayrıca, Erdal Y.’nin, Tuana Baysa, Amine Su Koçak ve Patime Wumier’e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamamasına, çocukların bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına, çocukların yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere yaklaşmamasına, çocukları iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verildi.

Erdal Y.’nin alınan tedbir kararlarına uymaması halinde 10 gün, aykırı hareketin her tekrarında 30 güne kadar hapis cezası verileceği belirtildi.

(İHA)

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