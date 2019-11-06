"3. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon ve Uyum" Toplantısı

"Türkiye hak temelli hukuk çerçevesinde yabancılara yönelik uluslararası koruma sağlamaktadır. Elbette uyum politikaları çerçevesinde de baktığımızda mülteciler ve ev sahipleri uyum içinde yaşama çabasını sarf ediyor. Bu da mültecilerin içinde bulundukları toplumda kendi kendilerine yetebilir olmaları ile mümkün. Mültecilerin yaşadıkları ülkelere kültür alanında katkıları da var."

Garelli, Türkiye'nin geleneksel olarak da sığınmacıların ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda önemli bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfınca (WALD), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği desteği ve ortaklığıyla "Mülteciler ile Güçlenen Kentler: III. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon ve Uyum Toplantısı" Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleşti.

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marie Garelli, Türkiye'nin Suriye'den gelen yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Türkiye son derece aktif bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2008 yılında kabul edilmiş çerçeveye uygun olarak davranmaktadır." dedi.

Türkiye'nin mültecilere yönelik hukuki çerçevesinin, yerel yönetim uygulamalarıyla tamamlanmakta olduğuna dikkati çeken Garelli, "Politikaların uygulanmasında merkezi yönetime bağlı olarak elbette mültecilere yönelik ihtiyaçların yerel yönetimler tarafından da karşılanması öngörülüyor. Küresel süreçlere katılım açısından özellikle kaçmak zorunda kalan bu kişilere yönelik koruma sağlamak konusunda ülkelerin görevleri var. Bu bağlamda Türkiye son derece aktif bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2008 yılında kabul edilmiş çerçeveye uygun olarak davranmaktadır." diye konuştu.

Mültecilerle ilgili yapılacak toplantıya değinen Jean Marie Garelli, sözlerine şöyle devam etti:

"Cenevre'deki toplantı aralık ayında Etiyopya, Pakistan ve Almanya'nın da katılımıyla gerçekleşecek. Bugünün toplantısı da devlet ve kamu kurumları içerisinden teşkilat, belediye ve çeşitli aktörlerin ortaklaşa bir şekilde, sürdürülebilir bir yapı içerisinde, belediyelerin mülteci meselesinde var olmalarını sağlamayı amaçlıyor. İnanıyorum ki panel tartışmaları, ortaya koyduğu sonuçlarla bizlere, mültecilerin ve ev sahibi ülkenin ihtiyaçlarını ele alması konusunda kılavuzluk sağlayacak."