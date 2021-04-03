3 Nisan korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 3 Nisan 2021 tarihli güncel koronavirüs tablosu açıklandı. Artan koronavirüs vakalarının ardından Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre koronavirüs tedbirleri yeniden gündeme geldi. Son verilere göre Türkiye'de 81 ilin yüzde sekseni çok yüksek riskli iller grubuna dahil oldu. Vatandaşlar ise vaka sayısı, hasta sayısı ve ölen hasta sayısı verilerini merak ediyor. İşte, 3 Nisan korona tablosu...

3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'nin güncel koronavirüs test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşların verileri Sağlık Bakanlığı Covid-19 üzerinden paylaşıldı.

3 Nisan'da 249.126 koronavirüs testi uygulandı, vaka sayısı 44.756'ya ulaşırken, hasta sayısı 1.483 oldu. Koronavirüs nedeni ile 186 vatandaş hayatını kaybederken, iyileşen hasta sayısı ise 23.214 oldu.

2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 2 Nisan'da 248.968 koronavirüs testi yapıldı. 2 Nisan'da vaka sayısı 42.308'e ulaştı. Bugünkü hasta sayısı 1471'i bulurken koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı 179 oldu. 1 Nisan'da iyileşen hasta sayısı ise 24.419oldu.