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3 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

03.04.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, haftanın son günü olan pazar gününde araştırılıyor. Sonuçların açıklanması, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika alıyor. Peki 3 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

3 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş, belirli günlerde akşam saatlerinde başlıyor ve sonuçlar internet üzerinden ilan ediliyor. Peki 3 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

3 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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