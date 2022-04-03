Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar olmak üzere 3 gün gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından kısa süre sonra internet üzerinden açıklanıyor. Peki 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Nisan Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden kontrol edebilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



