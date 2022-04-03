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3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

03.04.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın son günü olan pazar gününde Süper Loto çekiliş sonuçları araştırılıyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarına, haberimizden erişim sağlayabilirsiniz. Peki 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar olmak üzere 3 gün gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından kısa süre sonra internet üzerinden açıklanıyor. Peki 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Nisan Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden kontrol edebilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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