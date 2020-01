3 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise Avustralya'nın özellikle güneydoğusundaki New South Wales eyaletinde devam eden orman ve çalı yangınlarıyla ilgili haberi aktarıyor. Habere göre New South Wales'taki yangınlar, ülkenin yangınla mücadele kaynaklarının sınırlarını zorluyor. Henüz yangın sezonunun başı olduğunu hatırlatan gazete, bölgedeki yangınların şimdiden Avustralya tarihinin en yıkıcı felaketi haline geldiğini kaydediyor. Öte yandan yetkililer, ülkenin güney bölgelerinde haberleşmenin aksaması ya da tamamen kopması nedeniyle yerel halkın Victoria eyaletindeki tahliye emrinden haberdar olup olmadığının anlaşılamadığını söylüyor. Ancak yanan ağaç ve elektrik hatlarının yollara düşmesi ulaşımı engellediği için birçok noktada tahliye emrine uymak zaten mümkün olmuyor. Avustralya'daki yangınlar şimdiye kadar 18 can aldı. Binden fazla konut kül olurken sayısız hayvan yaşamını yitirdi, ülkenin çiftlikler, okaliptüs ormanları, dağlar, göller ve tatil yöreleriyle kaplı Büyük Okyanus kıyısı büyük tahribat yaşadı. Son dört ayda 15 milyon hektarlık alan yandı. Ülkede halen devam eden yüzden fazla yangın henüz kontrol altına alınmış değil. Öte yandan yangınlar, Başbakan Scott Morrison'a yönelik öfkeyi de körüklüyor. Bunun nedeni, Morrison'un küresel ısınmayla mücadele etmek için alınması gereken önlemlere karşı çıkması ve itfaiyecileri ilave ödenek ayrılmasını reddetmesi.