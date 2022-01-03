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  4. 3 Ocak On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Ocak 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

3 Ocak On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Ocak 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

03.01.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 3 Ocak Pazartesi günü haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 3 Ocak On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 3 Ocak 2021 Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları...

3 Ocak On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Ocak 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 3 Ocak Pazartesi günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 3 Ocak On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

3 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 3 Ocak On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmış ve 10 bilen olmazken 9 bilen 20 kişi 3.342,90 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 2,3,13,14,18,19,20,21,24,26,32,35,36,41,43,46,51,54,59,68,77,79 olarak belirlenmişti.

Haftanın iik çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

3 Ocak On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

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Milli Piyango

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