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3 oğlunu vuran babanın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de, tartıştığı oğullarından birini tabancayla öldürdüğü, 2'sini yaraladığı ileri sürülen babanın yargılanmasına devam edildi

Gümüşhane'de, tartıştığı oğullarından birini tabancayla öldürdüğü, 2'sini yaraladığı iddia edilen babanın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Necati Ö. (68) ile taraflar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Necati Ö'nün avukatı Yunus Emre Kaya, müvekkilinin 65 yaş üstü olması nedeniyle farklı bir infaz rejimine tabi olduğunu ileri sürerek, sanığın yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunduğunu hatırlattı.

Sanık avukatı, müvekkilinin bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından sanık Necati Ö'nün tutukluluk halinin devamına, akıl hastalığı ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği olup olmadığının belirlenmesi için Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Gümüşhane'de 4 Ekim 2017'de Necati Ö, tartıştığı oğulları Atilla Sait (42), Recep (40) ve Hicabi Ö'ye (44) tabancayla ateş etmiş, Hicabi Ö. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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