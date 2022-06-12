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3 öğrenci yurt penceresinden atlayıp bir öğrenci de evde yaşamına son verdi! Akdeniz Üniversitesinden intiharlarla ilgili açıklama

12.06.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü, son 2 ay içerisinde öğrencilerin intihar etmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. 3 öğrencinin kaldığı yurtta, 1 öğrencinin ise evde intiharıyla ilgili üniversite sorumluluk ve yetki alanlarında olmamasına rağmen konuyu hassasiyetle incelediklerini açıkladı.

3 öğrenci yurt penceresinden atlayıp bir öğrenci de evde yaşamına son verdi! Akdeniz Üniversitesinden intiharlarla ilgili açıklama

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü, son 2 ayda üniversitede okuyan öğrencilerin intiharıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yurtlarda kalan 3 öğrencinin pencereden atlayarak, bir öğrencinin de evinde yaşamına son vermesiyle ilgili üniversite sorumluluk ve yetki alanlarında olmamasına rağmen konuyu hassasiyetle incelediklerini açıkladı.

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"KOMİSYON KURULDU"

AÜ Rektörlüğü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olayları toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi bizlerde de büyük üzüntüye neden olmuştur. Yaşanan acı kayıplar için kıymetli öğrencilerimizin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz. Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi için olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettirecektir."

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar
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