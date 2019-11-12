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3 öğrenciyi tacizle suçlanan müzik öğretmeni tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 11:48 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, bir ortaokulda 13 yaşındaki 3 kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni N.K.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, bir ortaokulda 13 yaşındaki 3 kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni N.K. (36), tutuklandı.
Olay, geçen hafta bir ortaokulda meydana geldi. Okulda öğrenim gören 3 öğrenci, ailelerine, müzik öğretmenleri N.K.'nin kendilerine tacizde bulunduğunu, okuldan sonra da otomobiline alıp gezdirdiğini iddia etti. Bunun üzerine aileleri öğretmen N.K. hakkında şikayette bulundu. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen N.K., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

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