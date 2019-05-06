3. Okul Öncesi Zirvesi gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - 3. Okul Öncesi Zirvesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi sponsorluğunda gerçekleşti.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi açıklamasına göre, Gelecek Eğitimde Derneği tarafından düzenlenen 3. Okul Öncesi Zirvesi 4 Mayıs’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda başladı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin Altın Sponsoru olduğu etkinlik programında Zirve, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın konuşması ile başladı.

Geleceğin Eğitimcileri Ödül Töreni’nde Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Tolga Yazıcı’ya Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu tarafından "Okul Öncesine Değer Katan Yenilikçi Eğitim Modeli’" ödülü takdim edildi.

Yükseköğretimde 10 yılı tamamlayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, bin 311 Çocuk Gelişimi programı mezunu verdi.

Doç. Dr. Tolga Yazıcı, yaptığı konuşmada, "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, sahiplenme ve aidiyet duygusu ile özgün modeller üreterek, etik ve kalite standartları gözetiminde, öncü teknolojiler kullanıp kültürel mirasa sahip çıkarak, geçmişle geleceği birleştirmek amacıyla ülkemizin hedefleri için faaliyet göstermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

2 gün boyunca süren Zirve birbirinden değerli konuklar ile sona erdi. 5 Mayıs’ta yapılan atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi tüm katılımcıları Ayvansaray yerleşkesinde ağırladı.

