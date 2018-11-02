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3 otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 23:16 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hakim birinin ise savcı olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Seydişehir- Konya karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Mevlüt Karakuş yönetimindeki 42 ZG 562 plakalı otomobil, sünücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Ogün Biltekin yönetimindeki 42 KY 107 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi. Çarpmanın şiddeti ile savrulan 42 KY 107 plakalı otomobil de akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere yol kenarında bekleyen Eyüp Kıyak yönetimindeki 42 ZY 087 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Selda Kıyak, Abdullah Kıyak, Hakan Yıldız, Emine Karakuş ve Kübra Büyükçolak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ogün Biltekin’in Seydişehir'de hakimlik yaptığı, Kübra Büyükçolak’ın ise Cumhuriyet Savcısı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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