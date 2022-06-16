3. Oturumun Odağı Trump’ın Mike Pence’e Baskısı

ABD Temsilciler Meclisi bünyesinde kurulan ve 6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan özel komisyonda, halka açık üçüncü oturum yarın yapacak. Oturum eski Başkan Donald Trump’ın 6 Ocak ve öncesinde dönemin başkan yardımcısı Mike Pence’e oyların sayılmasını reddetmesi konusunda baskı yapma çabalarına odaklanacak.

Perşembe günkü oturumda Mike Pence’in eski avukatı Greg Jacob ve gayriresmi danışman olan emekli temyiz mahkemesi yargıcı J. Michael Luttig ifade verecek.

Trump destekçileri, 6 Ocak 2021’de Demokrat Başkan Joe Biden’ın kazandığı seçim sonuçlarının tescilleneceği Kongre ortak oturumunu basarak sonuçların onaylanmasını durdurmaya çalışmıştı.

Bazılarının Kongre binası dışında darağacı benzeri şeyler koydukları görülmüş ve “Mike Pence’i asın” sloganları attıkları duyulmuştu. Bu görüntüler, komisyonun düzenlediği ilk oturumda da izletilmişti.

Dönemin başkan yardımcısı Mike Pence, Şubat ayında Florida’da yaptığı açıklamada, Trump’ın kendisinin seçimin sonuçlarını değiştirme yetkisine sahip olduğunu düşünmekte haksız olduğunu söylemiş, “Seçimi tersine çevirme hakkım yoktu” demişti.

6 Ocak komisyonunun Cumhuriyetçi başkan yardımcısı Liz Cheney, Twitter’dan paylaştığı görüntülü bir mesajda, yarınki oturumun içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Liz Cheney, Trump dönemi Beyaz Saray avukatı Eric Herschmann’ın ifadesinden bir bölümü paylaştı. Herschmann ifadesinin bu kısmında, Kongre saldırısından bir gün sonra, Trump’a yakın hukuk danışmanı, John Eastman’ın kendisine ulaştığını aktarıyor.

Herschmann, Eastman’ın telefon görüşmesinde kendisine Georgia eyaleti ile ilgili bir şeyden bahsettiğini ve Herschmann’ın da “Sen aklını mı kaçırdın? Şu andan itibaren ağzından iki kelimenin çıktığını duymak istiyorum: Usullü geçiş” yanıtını verdiğini ve Eastman’a, “Sana hayatın boyunca alacağın en iyi ücretsiz hukuk tavsiyesini vereceğim. Çok iyi bir ceza savunma avukatı bul, ihtiyacın olacak” dediğini ve daha sonra da telefonu kapattığını aktarıyor.

Cumhuriyetçi kongre üyesi saldırıdan bir gün önce bir gruba binayı gezdirdi mi?

6 Ocak Kongre saldırısından bir gün önce Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Barry Loudermilk’in, bir gruba Kongre binasını gezdirdiği iddia edilmişti.

Komisyonun başkanı Bennie Thompson, Loudermilk’e gönderdiği mektupta, yeni görüntülerin kongre üyesinin Rayburn, Longworth ve Cannon ofis binalarının yanı sıra Kongre’ye çıkan tünellerin girişlerini yaklaşık 10 kişiden oluşan bir gruba gezdirdiğini gösterdiğini kaydetti.

Thompson yazdığı mektupta, bu gurubun içerde birkaç saat kaldığını ve bazılarının da turistlerin pek ilgisini çekmeyecek alanları fotoğrafladıklarını belirtti.

Reuters’ın haberine göre görüntüde, adı verilmeyen bir kişinin, Cumhuriyetçi kongre üyesi Loudermilk’in liderliğindeki tur esnasında, kongre binası içindeki tünellerin ve güvenlik kontrol noktalarının fotoğraflarını çektiği görülüyor.

Komisyonun yayınladığı bir başka görüntüde de aynı kişinin, 6 Ocak günü Kongre binasına binlerce Trump destekçesiyle birlikte yaklaşırken Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerine tehditkar ifadeler kullandığı belirtiliyor.

Loudermilk’in ofisiyse 6 Ocak Komisyonu’nu karalama kampanyası yürütmekle suçladı. Yapılan yazılı açıklamada, Kongre polisinin bir mektubuna atıfta bulunarak polisin tur grubunun faaliyetlerinin şüpheli olmadığını belirttiği ifade edildi.

Kongre polisinin mektubunda söz konusu grubun, Kongre binasına giden tünellerde görülmediği ve Loudermilk’in kongre binasına onların ziyareti esnasında girdiğine ilişkin bir delil olmadığı belirtiliyordu.

Çarşamba günkü oturum ertelenmişti

Komisyonun Çarşamba günü yapmayı planladığı oturumsa başka bir güne ertelenmişti. Kongre kaynakları, ertelemenin teknik sorunlardan kaynaklandığını belirtti.

Bir komisyon sözcüsüyse planlama, prodüksiyon takvimi ve tanıkların programları gibi faktörlerin birleşimi sonucu, oturumun ertelendiğini söyledi.

6 Ocak Komisyonu, 21 ve 23 Haziran’da da halka açık iki oturum düzenleyecek.

