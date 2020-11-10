HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören 120 yaşındaki Fatma nine, Atatürk ile arasında geçen diyaloğu anlattı

3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören 120 yaşındaki Fatma nine, Atatürk ile arasında geçen diyaloğu anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 08:30 | Son Güncelleme

Bursa'da yaşayan 120 yaşındaki Fatma Bingöl, Mustafa Kemal Atatürk'ün köyüne geldiği günü ve aralarında geçen diyaloğu anlattı. Atatürk’ün fotoğrafını öpüp, seven Bingöl, "Param olmadığını söyleyince bana ekmek parası verdi. Atatürk’ü çok özledim, onu çok seviyorum" dedi.

3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören 120 yaşındaki Fatma nine, Atatürk ile arasında geçen diyaloğu anlattı

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Fatma Bingöl, 1900 yılında Selanik'te doğdu. Bingöl, 1920'li yıllarda evlenerek, Bursa'ya yerleşti. Uzun yaşamında 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören Fatma Bingöl, Atatürk’ün köyüne geldiği günü anlattı.

Atatürk’ün fotoğrafını öpüp, seven Fatma Bingöl, "Atatürk'e çok çok selam. Buraya geldi. Ne yaptığımı sordu. İyi olduğumu söyledim. Neyimin eksik olduğunu sordu. Paramın olmadığını söyledim. Bana ekmek parası verdi. Çok özledim Atatürk'ü. Atatürk'ü çok seviyorum. Sevmeden olmaz" dedi.

1

Fatma Bingöl'ün yeğeni Sami Ambarcı da "Fatma nine yengem oluyor. Kendisiyle bizler ilgileniyoruz. Devlet tarafından da yardım geliyor. Bize Atatürk'ü anlatırdı; 'Paşa gibi adam' diyordu. Çanakkale savaşlarında harplere karıştığını anlatıyor" diye konuştu.

2

3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptırmışPanelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptırmış
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Hükümet binasını bastılar! Ermenistan karıştı
Hükümet binasını bastılar! Ermenistan karıştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Gece vakti korkutan ses... Duyan paniğe kapıldı
Gece vakti korkutan ses... Duyan paniğe kapıldı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptırmış
Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptırmış
Kartal'da korkutan yangın! Depo bir anda alev aldı
Kartal'da korkutan yangın!
Esenyurt’ta hareketli dakikalar! Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı
Gece vakti hareketlilik! Operasyon sırasında ateş açıldı
Adana’da şafak vakti torbacı operasyonu
Şafak vakti torbacı operasyonu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev anlaşma şartlarını açıkladı
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.