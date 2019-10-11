İSTANBUL (AA) - TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Parlamento Başkanları Konferansı, akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış resepsiyonuyla başlayacak.

Terörizmle mücadelede kapsamlı bir yaklaşım ve stratejik çerçeve oluşturulması amacıyla başlatılan Parlamento Başkanları Konferansı'nın üçüncüsü, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

Afganistan İslam Cumhuriyeti,

Çin Halk Cumhuriyeti,

Pakistan İslam Cumhuriyeti,

Rusya Federasyonu ve Türkiye'nin oluşumunda rol aldığı konferansın ana konusu "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" olarak belirlendi.

Bu ülkelerin meclis başkanlarının katılımıyla 23-26 Aralık 2017'de İslamabad'da gerçekleşen toplantıda ortak bildiri kabul edildi. Daha sonra Mayıs 2018'de milletvekilleri ve bürokratların katılımıyla bir toplantı yapılarak Taslak Şart ve İçtüzük hazırlandı.

Meclis başkanlarının ikinci toplantısı ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin Meclis Başkanvekili, diğer ülkelerin ise Meclis Başkanı düzeyinde katılımıyla 7-8 Aralık 2018'de Tahran'da gerçekleşti. Bu toplantıda Taslak Şart ve İçtüzük gündeme alınmazken, toplantı sonunda kabul edilen ortak bildiride, bir sonraki toplantının 2019'da İstanbul'da gerçekleştirilmesi kabul edildi.