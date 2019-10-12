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3. Parlamento Başkanları Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin görüştü

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenleniyor.

Konferans kapsamında Mustafa Şentop ve Vyacheslav Volodin heyetlerarası bir görüşme yaptı.

Görüşmede, konferansın kurumsallaştırılması, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Volodin, terörle mücadelede Türkiye'ye verdikleri desteği dile getirdi.

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3. Parlamento Başkanları Konferansı Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyecheslav Volodin TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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