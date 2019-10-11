3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak yaklaşık 35 yıldır terör belası ile mücadele ediyoruz. Farklı isimler altında faaliyet gösteren ama hepsinin de amacı ülkemizin birliği, beraberliği, huzuru refahı olan terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Açık konuşmak gerekirse bu örgütlerin arkasında Türkiye ile yüz yüze hesaplaşmayı göze alamayan güçler daima olmuştur bugün de vardır." dedi.

Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonunda, 2017 İslamabat Deklarasyonu ve 2018 Tahran Deklarasyonunda ortaya konan terörle mücadele ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi anlayışının, 2019 İstanbul Deklarasyonu ile çok daha ileri bir seviyeye ulaşacağına inandığını söyledi.

Küresel ve bölgesel işbirliklerinin toplumların geleceklerinin şekillenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye barış ve refah amaçlı işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda itina gösteren bir ülkedir. Eskiden bugün burada birlikte olduğumuz parlamento heyetlerinin yer aldığı coğrafya ise özel önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. İnsanlığı en önemli medeniyet mirasları bu coğrafyada doğmuş, gelişmiş ve dünyaya yayılmıştır. Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır. Yaşadığımız sıkıntılar, coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişatı durdurmak ve eski parlak günlerimiz ihya etmek bizim elimizdedir." diye konuştu.