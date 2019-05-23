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3 polise otomobille çarpıp yaralayan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yakalanan şüphelilerin kaçmasını sağlamak için otomobille 3 polis memurunu yaralayan, kendisi de bacağından vurulan E.H.

3 polise otomobille çarpıp yaralayan şüpheli yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yakalanan şüphelilerin kaçmasını sağlamak için otomobille 3 polis memurunu yaralayan, kendisi de bacağından vurulan E.H. saklandığı evin banyosunda yarasına pansuman yaparken yakalandı.
İstanbul Kadıköy'de geçen hafta boşanma aşamasında olduğu eşi N.Ç.'yi bacaklarından tabancayla 15 yerinden vurarak yaraladıktan sonra kaçan O.Ç. ve yanındaki U.Ç. ve Ö.P., önceki gün Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Şüpheliler araca bindirilirken, bu sırada sokağa 34 GY 1721 plakalı otomobille E.H., geldi. Arkadaşlarının gözaltına alındığını gören E.H., görevli polislerin üzerine aracını sürdü. H.Y., S.K. ve G.A.'ya çarpıp, yaralayan E.H., araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Yaralı polislerden biri, dur ihtarına uymayan E.H.'yi bacağından vurdu. Yaralanan E.H., kaçarak izini kaybettirdi.
BANYODA PANSUMAN YAPARKEN YAKALANDI
Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.H.'yi yakalamak çalışma başlattı. Yaralı olan şüphelinin gidebileceği ilçedeki tüm hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler araştırıldı. Polis, E.H.'nin aynı mahallede halasının evinde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, yaralı E.H.'yi banyoda kendisine pansuman yaparken yakalayıp, gözaltına aldı.
POLİS MEMURU HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen E.H., burada susma hakkını kullanacağını ve adliyede ifade vermek istediğini söylediği belirtildi. 'Ateşli silah kanununa muhalefet' suçundan da aranan şüpheli, soruşturmasının ardından adliye sevk edildi. Şüphelinin otomobille çarptığı polis memurundan H.Y. ameliyat edildi ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Yaralı diğer polis memurları S.K. ile G.A., ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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3 polise otomobille çarpıp yaralayan şüpheli yakalandı3 polise otomobille çarpıp yaralayan şüpheli yakalandı

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