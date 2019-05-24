3 polisi otomobille çarpıp, yaralayan şüpheli tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yakalanan şüphelilerin kaçmasını sağlamak isterken, otomobille 3 polis memurunu yaralayan, bacağından vurulduktan sonra kaçıp, saklandığı evde yakalanan Erdem Hamzaoğlu (33), mahkemece tutuklandı.

İstanbul Kadıköy'de geçen hafta boşanma aşamasında olduğu eşi N.Ç.'yi bacaklarından tabancayla 15 yerinden vurarak, yaraladıktan sonra kaçan O.Ç. ile yanındaki U.Ç. ve Ö.P., Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüpheliler araca bindirilirken, bu sırada sokağa 34 GY 1721 plakalı otomobille Erdem Hamzaoğlu geldi. Arkadaşlarının gözaltına alındığını gören Hamzaoğlu, görevli polislerin üzerine aracını sürdü. Çarptığı H.Y., S.K. ve G.A.'yi yaralayan Hamzaoğlu, daha sonra otomobilden inerek, kaçmaya başladı. Yaralı polislerden 1'i, 'Dur' ihtarına uymayan Hamzaoğlu'nu bacağından vurdu. Yaralanan Hamzaoğlu, kaçarak, izini kaybettirdi.

Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erdem Hamzaoğlu'nun aynı mahallede halasının evinde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaralı Hamzaoğlu'nu banyoda kendisine pansuman yaparken yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette susma hakkını kullanan Hamzaoğlu, sevk edildiği adliyede savcıya verdiği ifadesinde; polisin, kendisini almaya geldiğini zannettiğini öne sürüp, "Alkollüydüm, olanlar oldu" dedi. Erdem Hamzaoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

POLİS MEMURUNA ZİYARET

Öte yandan Kaymakam Cafer Sarılı, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Birkan Korkmaz ile çok sayıda emniyet mensubu, olayda ağır yaralanan ve geçirdiği ameliyat sonrası hastanede tedavisi sürdürülen polis memuru H.Y.'ye 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

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