3 polisin yaralandığı olayın nedeni ortaya çıktı! Cinsel görüntülerini yaymışlar

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün akşam silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis memurlarına açılan ateş sonucu 2'si ağır 3 polis yaralandığı olayda, gözaltı sayısı 14'e çıktı. Şüpheli M.S.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini, aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İKİ GRUBUN ARASINI CİNSEL GÖRÜNTÜLER BOZDU

Polislerin yaralandığı silahlı çatışma olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Seferihisar'da yaşayan Pamirler ve Çelikler adlı 2 grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirtildi. İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan 2 grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.

İKİ GRUPTAN DA GÖZALTILAR VAR

Dün akşam saatlerinde şüpheli bir kişinin belinde silah bulunduğu ihbarı sonrası olay yerine giden polis ekipleri, Sedat Ç.'nin üzerini aradı. Bu sırada Sedat Ç.'nin ağabeyi Mehmet Salih Ç., iddiaya göre, arama yapan sivil polislere belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp, ateş etti. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüphelilerden 8'inin Pamirler, 6'sının da Çelikler grubu üyesi olduğu belirtildi.

POLİSLER HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Öte yandan olayda yaralanan 3 polisin hastanedeki tedavileri sürüyor. Yaralı polislerin durumunu iyi gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.