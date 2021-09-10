HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 saat evli kalabilmişlerdi! Düzce'deki olayla ilgili kahreden detay

3 saat evli kalabilmişlerdi! Düzce'deki olayla ilgili kahreden detay

10.09.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de nikah kıydıktan 3 saat sonra motosiklet kazasında yaşamın yitiren Rüştü Can Ulcay ile Münire Ulcay’ın aileleri evliliğe karşı çıktığı için aceleyle nikah kıydıkları, ardından da yüzük almaya giderken kaza yaptıkları ortaya çıktı.

3 saat evli kalabilmişlerdi! Düzce'deki olayla ilgili kahreden detay

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Rüştü Can Ulcay yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden kamyona çarptı. Rüştü Can Ulcay kaza yerinde, yanındaki eşi Münire Ulcay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rüştü Can Ulcay’ın cenazesi bugün Çilimli ilçesi Yeşil Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Münire Ulcay’ın cenazesini ise ailesi alıp, toprağa verilmek üzere Giresun'a götürdü.

AİLELER İZİN VERMEYİNCE KAÇIRMIŞ

Rüştü Can Ulcay'ın motosiklet tutkusunun yanında Çilimli ilçesinde bir motosiklet tamir dükkanı olduğu belirtildi. Rüştü Can Ulcay’ın Münire Ulcay ile bir yıl önce sosyal medyada tanıştığı, bu süreçte ailelerin genç çiftin evlenmelerine izin vermedikleri ifade edildi. Ulcay'ın bir hafta önce Giresun'a gidip Münire Ulcay’ı kaçırarak Düzce’ye getirdiği bildirildi.

YÜZÜK ALMAYA GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Dün de nikah kıydıktan sonra evlilik yüzüğü almak için kent merkezine yüzük almaya giderken kazada yaşamını yitirdikleri ifade edildi.

Kazadan 3 saat önce yapılan nikah töreninin ardından Münire Ulcay'ın sosyal medya hesabından 'Her şey seninle güzel' şarkısı adı altında fotoğraf paylaştığı görüldü. Rüştü Can Ulcay'ın ise motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale ettiİstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale etti
Şaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçtiŞaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçti
Korkunç olay! Sol gözünü kaybetti, vücudunda yanıklar oluştuKorkunç olay! Sol gözünü kaybetti, vücudunda yanıklar oluştu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Dünyanın duymak istemeyeceği haber! Yayılıyor

Dünyanın duymak istemeyeceği haber! Yayılıyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.