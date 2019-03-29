HABER

3 saat sonra intihardan vazgeçti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 01:17 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de psikolojik sorunları olan bir vatandaş 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Çekmeköy’de psikolojik sorunları olan bir vatandaş 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahıs yaklaşık 3 saatlik ikna çalışmasının ardından intihardan vazgeçirilerek aşağıya indirildi.
Olay, 20.30 saatlerinde, Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi, Şahinbey Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Gökhan Y. (35) henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Gökhan Y. Binanın çatısından aşağıya bir şeyler fırlatarak etrafa küfür savurdu ve kendini aşağıya atacağını belirtti.
Hava yastığı açıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın düşme ihtimaline karşı binanın aşağısına hava yastığı kurdu. Daha sonra itfaiye ekipleri binanın çatı katına merdiven aracı açarak şahsı intihardan vazgeçirmeye çalıştı.
3 saat sonra vazgeçirildi
Gökhan Y. yaklaşık 3 saatlik intihar eylemine 23.30 saatlerinde son vererek polis ekiplerine teslim oldu. Gökhan Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
“Adalet istiyorum” diyor
İntihar girişiminin yaşandığı yerde oturduğu öğrenilen Hasan Yiğit, yukarı çıktı ‘adalet istiyorum’ diye bağırdığını belirterek, “Yaklaşık bir buçuk saattir ikna etme çalışmaları devam ediyor. Galiba adalet istiyorum diyor, sabah yediden on bir buçuğa kadar çalışıyorum ellerim nasır tuttu diyor. Bir tanede bayan istedi, polis bayan ceza kesmiş galiba, o bayanın buraya getirilmesini istedi. Şu an hala inip çıkıyor, adalet istiyorum diyor yani. Evet yukarıdaki malzemeleri, fırça, tahta, kağıt, semaver bulduğu bütün cisimleri aşağıya attı” dedi.

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti

3 saat sonra intihardan vazgeçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Sızıp kaldığı kütüphanede kimse uyandıramadı, sandalye ile dışarı çıkarıldı

Kütüphanede şaşkına çeviren olay! Sandalye ile çıkarıldı...

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.