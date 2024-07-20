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  4. 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi! Denize girmek yasaklandı... Girenleri böyle çıkarttılar

3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi! Denize girmek yasaklandı... Girenleri böyle çıkarttılar

20.07.2024 16:15
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Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde, mavi bayraklı plajda son 3 saatte denize giren 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 2 metreye ulaşan dalgaların olduğu sahilde denize girmek yasaklanırken, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri vatandaşları sudan çıkardı.

3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi! Denize girmek yasaklandı... Girenleri böyle çıkarttılar

İnkumu tatil beldesinde 3 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plaj, hafta sonunda tatilci akınına uğradı. Denizde 2 metreye ulaşan dalgalar oluşurken, saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Bu kişiler, cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Dalgalara kapılan bir vatandaşın halat yardımıyla kurtarıldığı anlar da kameraya yansıdı.

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DÜDÜK ÇALARAK DENİZE GİRENLERİ ÇIKARTTILAR

Denizdeki tehlike nedeniyle Bartın Valiliği, İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahillerinde denize girmeyi yasakladı.

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İnkumu tatil beldesinde jandarma ekipleri ve cankurtaranlar düdük çalarak, denize girenleri çıkarttı.

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Güzelcehisar Plajı’nda ise sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, denizde anonslar yaparak, vatandaşların denizden çıkmalarını istedi.

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Rüzgarın öğleden sonra şiddetini artırması bekleniyor. (DHA)

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_83625Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın deniz
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