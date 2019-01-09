"3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" jüri üyeleri belirlendi

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı tarafından toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın jüri üyeleri belli oldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Ayrımcılık" temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın jürisinde Türkiye'den yönetmen Derviş Zaim ve oyuncu Ceyda Düvenci, yurt dışından ise senarist ve yönetmen Aida Begic, yönetmen Sergei Dvortsevoy ve yapımcı Rebecca O'Brien yer alıyor.

Kısa Film Yarışması jürisi, finale kalan 10 eseri değerlendirerek, dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa filmi belirleyecek.

Dereceye giren filmler ise 16 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Yarışmanın birincisine 15 bin, ikincisine 10 bin, üçüncüsüne ise 5 bin lira takdim edilecek.

