3 saniyede kapısını açtığı dükkandan 40 lira çaldı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, cep telefonu mağazasının kilitli kapısını 3 saniyede açarak, içeri giren çocuk, kasada bulunan 40 lirayı çaldı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Olay, 3 Haziran'da, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Abdullah Cangir'in ATM'den para çekmek için mağazasının kapısını kilitleyip, dışarı çıkmasının ardından iş yerinin önüne 15 yaşında olduğu tahmin edilen çocuk geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, mağaza önüne gelen çocuk, içeride kimsenin olmadığını fark etti. Dükkanı bir süre gözetledikten sonra cebinden çıkardığı tornavidayla 3 saniyede kapıyı açan çocuk, kasaya yönelerek, içindeki 40 lirayı aldı. BİLGİSAYARIN FİŞİNİ AĞZIYLA ÇIKARDI Kasadaki parayı çalan çocuk, daha sonra masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı almak için hamle yaptı. Bilgisayarın prize bağlı olduğunu gören çocuğun, fişi ağzıyla çıkarması dikkat çekti. Bilgisayarı kontrol eden çocuk, bataryası olmadığını anlayınca almaktan vazgeçerek, mağazadan ayrıldı. ŞİKAYETÇİ OLMADI, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI Bir süre sonra mağazasına gelen Abdullah Cangir, kapının açık olduğunu görünce hırsızlık olayını fark etti. Mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Cangir, kasadan 40 lira çalındığını tespit etti. Cangir, hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunmayarak, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

