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3 selfie kameralı ilk akıllı telefon!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

3 ana kameralı akıllı telefonlardan sonra, şimdi de 3 selfie kamerasına sahip bir akıllı telefon geliyor. İşte Meitu MP1801 hakkındaki tüm detaylar.

3 selfie kameralı ilk akıllı telefon!

Huawei bu senenin başlarında 3 ana kameraya sahip P20 Pro’yu satışa sunduğundan, hiç yapılmamış birşeyi yapmıştı. Bir akıllı telefonda 3 ana kameraya yer vererek, var olan tabuları da yıkmıştı. Diğer üreticilerin de kısa sürede 3 ana kamera fikrini benimsemesi, bu durumu sıradan hale getirdi. Artık 3 hatta 4 ana kameraya sahip orta segment modellere bile rastlamak mümkün.

Lakin şimdiye kadar kimse 3 selfie kamerasına sahip bir akıllı telefon üretmemişti. Honor, Magic 2 modelinde ön tarafta 3 kameraya yer verse de bu kameralardan ikisi 2MP’lik bir çözünürlüğe sahipti ve derinlik sensörü görevi üstleniyordu. Dolayısıyla kamera işlevi gören tek bir mercek mevcuttu.

Geçtiğimiz gün TENAA’da ortaya çıkan Meitu ise ciddi anlamda 3 selfie kamerasına sahip. Meitu ismini şimdiye kadar duymamış olabilirsiniz. Fakat Xiaomi bu markayı satın aldığı için ileride ismini çok daha sık zikredebiliriz.

Konumuza dönecek olursak Meitu MP1801, ön tarafında 12MP + 20MP + 8MP’lik üç selfie kamerasına sahip. Tasarım olarak da sektördeki rakiplerinden farklı bir noktada bulunan cihaz 6 çekirdekli bir işlemciden güç alacak. Sistemini 8 GB RAM ile destekleyecek olan telefonun dahili depolama alanı ise min. 128GB olarak belirtilmiş. 6.21 inçlik OLED ekranla gelecek olan telefonun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
Meitu MP1801 Huawei

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