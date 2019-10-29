‘3 sene yaşarsın’ denilen hasta sağlığına kavuştu

Gaziantep’te yaşayan 49 yaşındaki Bekir Özbağ’a, doğuştan kalp kası kalınlaşması tanısı konuldu. Gaziantep’te gittiği sağlık merkezlerinde sonuç alamayan ve ‘3 sene yaşarsın, mekanını hazırla’ denilen Özbağ, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinde geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Doğuştan kalp kası kalınlaşması hastalığı bulunan Özbağ, Gaziantep’te nefes darlığı, çarpıntı şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Özbağ için Gaziantep’te yapılan tetkik ve müdahalelerde rahatsızlığının karıştırıldığı ortaya çıktı. Ailenin araştırmaları sonucu Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’nde görevli kardiyolog Doç. Dr. Hakkı Şimşek’e ulaşıldı. Tedavi için Diyarbakır’a gelen Bekir Özbağ, burada geçirdiği kapalı operasyonla sağlığına kavuştu.

“3-5 sene yaşarsın, mekanını hazırla dediler"

Yaşadığı zorlu süreç ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Bekir Özbağ, 2008’de kal pkası kalınlaşması rahatsızlığına yakalandığını söyledi. Gaziantep’te gitmediği doktorun kalmadığını belirten Özbağ, “Hatta gittiğim her doktor rahatsızlığımı karıştırmış. Birisi, ‘3-5 sene yaşarsın, mekanını hazırla’ dedi. Ama Allah’a şükür şimdi çok iyiyim. Sağ olsun Hakkı hocam, ilk başta insan sağlını düşünüp, ilk başta neyin var deyip sordu ve dinledi. Gittiğim hastaneler 17 bin ve 100 bin fiyat çıkarttı. Yapacakları işlemde meçhuldü. Sadece risk var diyorlardı, başka da bir şey demiyorlardı. Ben güvenemedim. Hakkı hocayı internetten araştırdım. Çok şükür bir doktor arkadaşımız ‘ona gözün kapalı git’ dedi. Anjiyo yapılırken bir damarın kapalı olduğu görüldü. Bu sürpriz oldu bizim için. Yüzde 80 kapalıydı. Stent takıldı. Öbür işlemi de, ‘Biran evvel yapalım, sen rahat evine git’ dedi. Alkol sistemi ve anjiyo ile kalınlaşmış kalp duvarını yaktı” dedi.