3. Sınıf Emniyet Müdürü Evci'nin öldürülmesine ilişkin dava

Bayburt'ta 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci'yi kaldığı apart otelde öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan üniversite öğrencisi Bayram Çakır'ın, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Bayram Çakır, maktulün kuzeni Sedat Evci, sanığın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

İddia makamının mütalaası ile başlayan duruşmada, sanık Bayram Çakır'ın mütalaaya karşı savunması alındı.

Çakır, mahkemenin kendi söylediklerini dikkate almadığını ileri sürerek, kendisinin de polislerin söylediklerine ve hazırladıkları tutanaklara inanmak zorunda olmadığını söyledi.

Cinayetin işlendiği tarihten itibaren bu cinayeti kendisinin işlemediğini belirtmesine karşın bu beyana itibar edilmediğini ifade eden Çakır, Ömer Lütfi Evci ile herhangi bir husumetinin olmadığını savundu.

Çakır'ın savunmasının ardından taraf avukatları da dosya hakkındaki savunmalarını yaptı.