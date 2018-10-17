3. Sınıf Emniyet Müdürü Evci'nin öldürülmesine ilişkin dava

Bayburt'ta 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci'yi kaldığı apart otelde öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan üniversite öğrencisi Bayram Çakır'ın, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.
Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Bayram Çakır, maktulün kuzeni Sedat Evci, sanığın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
İddia makamının mütalaası ile başlayan duruşmada, sanık Bayram Çakır'ın mütalaaya karşı savunması alındı.
Çakır, mahkemenin kendi söylediklerini dikkate almadığını ileri sürerek, kendisinin de polislerin söylediklerine ve hazırladıkları tutanaklara inanmak zorunda olmadığını söyledi.
Cinayetin işlendiği tarihten itibaren bu cinayeti kendisinin işlemediğini belirtmesine karşın bu beyana itibar edilmediğini ifade eden Çakır, Ömer Lütfi Evci ile herhangi bir husumetinin olmadığını savundu.
Çakır'ın savunmasının ardından taraf avukatları da dosya hakkındaki savunmalarını yaptı.
Mahkeme heyeti, sanık müdafilerinin, ayrıca yazılı savunma yapma talebi üzerine gelecek celseye kadar kendilerine süre tanıyıp sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Bayburt Polis Meslek Yüksekokulunda görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci, 14 Kasım 2014'de kaldığı apart otelde öldürülmüş, cinayetle ilgili davada Bayburt Üniversitesi öğrencisi Bayram Çakır, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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