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3. sınıf emniyet müdürü uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 20:15 | Son Güncelleme

3. sınıf emniyet müdürü uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanında bulunan bir kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uygulama noktasında durdurulan aracında uyuşturucu bulunması üzerine gözaltına alınan İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ve yanındaki Tuncay Necip B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Zafer Ç.'nin, ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece durdurduğu otomobilin sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç.'nin, araçtan inerken çorabından çıkardığı uyuşturucu maddeyi tespit etti. Bunun üzerine araçta dedektör köpeği "Nmak" ile yapılan aramada, 2 kilogram skunk ile reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 10 hap ele geçirilerek, Zafer Ç. ile araçtaki Tuncay Necip B. gözaltına alınmıştı.

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