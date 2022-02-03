3 Şubat akşam ezanı saat kaçta? Regaip Kandili orucu iftar vakitleri nelerdir? İşte 3 Şubat 2022 akşam namazı İstanbul, Ankara, İzmir! İl il akşam ezanı vakti...

3 Şubat akşam ezanı saatleri Regaip Kandili dolayısıyla oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İftar vaktine saatler kala birçok vatandaş iftar saatini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda 3 Şubat akşam ezanı saat kaçta? Regaip Kandili orucu iftar vakitleri nelerdir? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İşte 3 Şubat 2022 akşam namazı İstanbul, Ankara, İzmir! İl il akşam ezanı vakti...

3 ŞUBAT AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Akşam ezanı İstanbul'da saat 18.30'da okunacak.

3 ŞUBAT 2022 AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Akşam ezanının Ankara’da 18.16, İzmir'de 18.42, Gaziantep'te ise 18.04'te okunacağı açıklandı. Konya için iftar vakti 18.22, Trabzon için 17.47, Bursa için ise 18.31 olarak duyuruldu.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Regaip Kandili'nde kılınacak namaz nedir? sorusunu Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı şu şekilde yanıtlıyor:

"Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur."

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın açıklamasına göre; İŞbadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar kandil gecelerinde tesbih namazı, kaza namazı kılınabilir.

Regaip Kandili namazına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı günahların affını sağlayan 4 rek'atlı bir namazdır. Tesbih namazını kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

TESBİH NAMAZI 1. REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

TESBİH NAMAZI 2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

TESBİH NAMAZI 3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

TESBİH NAMAZI 4. REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Dua edilir.



