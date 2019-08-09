HABER

3 telefon dolandırıcısından 1'i yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Dudu Güneş'i (81) telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtarak 90 bin lira dolandıran 3 kişiden 1'i, polis tarafından yakalandı.

3 telefon dolandırıcısından 1'i yakalandı

Arda ERDOĞAN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Dudu Güneş'i (81) telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtarak 90 bin lira dolandıran 3 kişiden 1'i, polis tarafından yakalandı.
10 gün önce meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi, Dudu Güneş'i telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak, "Banka kartın hırsızların eline geçti, paralarını biz koruma altına alacağız" dedi. Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle bankada iki ayrı hesabında bulunan toplam 90 bin lirayı çeken Dudu Güneş, evinin önüne 06 FU 734 plakalı otomobille gelen şüphelilere teslim etti. İki gün sonra dolandırıldığını anlayan Dudu Güneş, polise şikayette bulundu.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı tespit etti. Araştırmalar sonucunda aracın sürücüsü Harun E.'nin Ankara’nın Pursaklar ilçesinde olduğu tespit edildi. Beypazarı Asayiş ve Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince yapılan operasyonda Harun E. yakalanarak gözaltına alındı. Harun E., sorgusunda parayı Muhammet S. ve kardeşi Ali S.'nin aldığını ileri sürdü. Harun E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, Muhammet ve Ali S. kardeşlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

3 telefon dolandırıcısından 1'i yakalandı3 telefon dolandırıcısından 1'i yakalandı

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Kaza yapan alkolllü sürücü, bahçede baygın bulunduKaza yapan alkolllü sürücü, bahçede baygın bulundu
Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıBisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.