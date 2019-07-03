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3 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

03.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

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3 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post gazetesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bu hafta sonunda İran’ın uranyum zenginleştirme oranını 2015 nükleer anlaşmasıyla belirlenen sınırları geçerek arttıracağı uyarısında bulundu. Ruhani uranyum zenginleştirme oranının hafta sonundan itibaren anlaşmayla belirlenen 3,67 seviyesinin üzerine çıkartılacağını bildirdi ve yeni oran için ‘‘Biz ne kadar istersek o kadar olacak’’ ifadelerini kullandı. Uranyum, hafif miktarda zenginleştirilmesi halinde nükleer bir reaktörde yakıt olarak kullanılabiliyor. Yüzde 90 gibi yüksek oranlarda zenginleştirilmesi halindeyse nükleer silah yapımında kullanılabiliyor. Tahran, hafta başında da zenginleştirilmiş uranyum depolama miktarını anlaşmayla belirlenen 300 kilogram sınırının üzerine çıkardığını bildirmişti. Habere göre depolama sınırını arttırmak İran’ı nükleer silah üretimine yaklaştırmazken uranyum zenginleştirme oranını arttırmak, bunu mümkün kılmak için ihtiyaç duyduğu zamanı azaltabilir. İran ABD’nin uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından 7 Temmuz’dan itibaren uranyum zenginleştirme oranını arttırabileceği uyarısında bulunuyordu.

New York Times'ın haberine göre İç Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki bağımsız denetim kurulu Salı günü yayımladığı yeni bir raporda, Amerika’nın güney sınırında göçmenlerin gözaltı merkezlerinde yüz yüze kaldığı kalabalık ve kötü koşulların sanılandan daha yaygın olduğunu bildirdi. Rapora göre bazı göçmenler oturmaya yer olmayan hücrelerde tutuluyor, çocuklar yıkanamıyor ve sıcak yemek yiyemiyor. Kurulun raporu Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinin Teksas’ta iki gözaltı merkezine yaptığı ziyaretin ardından geldi. Bu ziyaretin ardından Kongre üyeleri gözaltı merkezlerinin durumundan ‘‘korkunç’’ diye söz etmişti. Haziran ayındaysa kurul üyeleri Teksas’ın Rio Grande Vadisi’ndeki beş tesisi ziyaret etmiş ve çocukların üzerlerine giyecek temiz giysileri olmadığını, tesislerde çamaşırhane bulunmadığını, sıcak gıda verilmemesinin sağlık sorunlarına neden olduğunu bildirmişti. Müfettişler tesisleri denetlediği sırada gözaltındaki göçmenler hücrelerin duvarlarına vurup, elden ele notlar taşıyarak yardım istemişti.

Wall Street Journal ana sayfaya taşıdığı haberinde Başkan Donald Trump ve Kim Jong Un’un Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede bir araya gelerek basına gülümseme eşliğinde barış mesajı, birbirlerineyse uzlaşı yolunda önlerindeki engelleri aşma mesajı verdiklerini ancak bunun kolay olmayacağını söylüyor. Haberde Kuzey Kore’yi verdiği sözlere bağlı tutmanın ne kadar zor olduğunu en İyi Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in bildiği belirtiliyor. Bir yıl kadar önce aynı noktada Güney Kore Cumhurbaşkanı’nın da Kim’le el sıkıştığı hatırlatılan haberde basında iki Kore arasında barış için yeni bir dönem başladığı haberlerinin yer aldığı ancak o tarihten bu yana çok az ilerleme kaydedildiği belirtiliyor. Her iki taraf da Kore savaşı nedeniyle ayrılan aileleri bir araya getirme sözünü 2018 yılının Ağustos ayında yerine getirdi ancak aile buluşmalarının devamlılığını sağlamak için kalıcı bir tesis kurulması adımı, çoğunlukla Kuzey’in ayak diretmesi sonucu hayata geçirilmedi. Kuzey Kore’nin sınır kenti Kaesong’da ortak bağlantı ofisi açılması anlaşması, Kuzey’in yetkililerinin belirlenen haftalık toplantılara katılmaması nedeniyle başarısız oldu. Ve iki Kore sınırında askeri sorunları çözmek için verilen söze rağmen Kuzey Kore bir dizi kısa menzilli füze denemesi yaptı. Merkezi Washington’da bulunan Silah Kontrol Merkezi program koordinatörü Abigail Stowe-Thurston’a göre kapsamı geniş olmayan bu anlaşmaları bile hayata geçirmek mümkün olmazken, Kuzey Kore’yi nükleer silahlardan arınma hedefi oldukça zorlu bir hedef.

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