3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? 3 Temmuz 2022 Pazar

Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi 3 Temmuz Pazar günü saat 20.00'da gerçekleştirilecek.

Noter huruzurunda gerçekleşecek olan çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilecek.

Şans Topu çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDFENLER İÇİN

29 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

29 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu:

1-15-19-27-29-1

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



