HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

3 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 19:56 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 5 bin 186'ya yükseldi. İşte 3 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

3 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

3 Temmuz 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"24 Haziran'da 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Adliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltıAdliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltı
2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti

Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti

Sakarya'daki patlama sonras Erdoğan'dan ilk açıklama

Sakarya'daki patlama sonras Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirtti

Türkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirtti

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

İlginizi Çekebilir

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Diğer Haberler
Termometreler 33 dereceyi gösterdi, vatandaş sahile akın etti

Termometreler 33 dereceyi gösterdi, vatandaş sahile akın etti

Adliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltı

Adliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltı

Ankara Emniyeti: Avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Ankara Emniyeti'nden suç duyurusu!

3 gün önce kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

3 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

İşte Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Balıkesir'de Asteğmen Arif Ozan Güven’in acı ölümü

Balıkesir'de asteğmenin acı ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.