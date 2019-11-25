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3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:35 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi” denildi.

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