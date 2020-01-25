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3 terörist ikna edilerek teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:01 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla olmak üzere, ikna edilen 3 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla olmak üzere, ikna edilen 3 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünde ikna yoluyla çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "2'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla olmak üzere 3 terörist, örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, terör örgütünde çözülmeyi hızlandırdı. Operasyonlara bir de ailelerin desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları da eklenince teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı" denildi.
Açıklamada, yılbaşından itibaren terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının da 15'e yükseldiği kaydedildi.

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