“3 teröristin başına koyulan ödül, mantıklı bir adım”

İSTANBUL, (DHA) -PKK'lı üç teröristin bulunması halinde ödül vereceğini açıklayan ABD’nin yaklaşımı hakkında konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi A. İlkay Ceyhan, “ABD, bu zamana kadar Trump’ın uyguladığı reel politik adımlar noktasında, Türkiye ile olan ilişkilerini de göz önüne alarak geç ama mantıklı bir adım attı” dedi.

ABD’nin terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon, terörist Cemil Bayık için 4 milyon ve Duran Kalkan içinse 3 milyon dolar ödül koymasını değerlendiren ve böyle konularda Amerika’nın içerisinde bulunduğu ortamın önemli olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi A. İlkay Ceyhan, “Trump’ın seçildiği yıl olan 2016’dan beri uyguladığı dış politika çok eleştirildi. Türkiye nezdinde de ilişkileri dönem dönem sıkıntıya soktu. ABD’nin atmış olduğu bu adım Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemli” dedi.

“REALİST POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE MANTIKLI BİR ADIM”

Amerika’nın dış politikası içerisinde, özelikle 11 Eylül saldırılarından sonra başlayan ve hala devam eden bir yaklaşımı olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan, konuşmasına şöyle devam etti: