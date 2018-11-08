HABER

“3 teröristin başına koyulan ödül, mantıklı bir adım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

PKK'lı üç teröristin bulunması halinde ödül vereceğini açıklayan ABD’nin yaklaşımı hakkında konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Dr.

“3 teröristin başına koyulan ödül, mantıklı bir adım”

İSTANBUL, (DHA) -PKK'lı üç teröristin bulunması halinde ödül vereceğini açıklayan ABD’nin yaklaşımı hakkında konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi A. İlkay Ceyhan, “ABD, bu zamana kadar Trump’ın uyguladığı reel politik adımlar noktasında, Türkiye ile olan ilişkilerini de göz önüne alarak geç ama mantıklı bir adım attı” dedi.

ABD’nin terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon, terörist Cemil Bayık için 4 milyon ve Duran Kalkan içinse 3 milyon dolar ödül koymasını değerlendiren ve böyle konularda Amerika’nın içerisinde bulunduğu ortamın önemli olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi A. İlkay Ceyhan, “Trump’ın seçildiği yıl olan 2016’dan beri uyguladığı dış politika çok eleştirildi. Türkiye nezdinde de ilişkileri dönem dönem sıkıntıya soktu. ABD’nin atmış olduğu bu adım Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemli” dedi.

“REALİST POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE MANTIKLI BİR ADIM”

Amerika’nın dış politikası içerisinde, özelikle 11 Eylül saldırılarından sonra başlayan ve hala devam eden bir yaklaşımı olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu yaklaşımda da her şeyden önce kendi topraklarını savunmak ve bu toprakları savunmak için de diğer ülkelerdeki terörist olarak adlandırdığı unsurları bertaraf edebilmek var. Bunu daha önceki yıllarda Soğuk Savaş döneminde, 11 Eylül’den sonra Irak’a yaptıklarında ve İran’a uyguladığı yaptırımlarla da gördük. ABD’nin Trump dönemi dış politikası da bu yapının devamı niteliğinde. Her ülkenin kendi dönemsel politikaları içerisinde uyguladığı doğruları ve yanlışları vardır, Trump dönemi politikalarının da bu özelliği mevcut. Bu yapı Türkiye- ABD ilişkilerine açısından sorun yaratıyordu, geç de olsa bu sorununun ortadan kaldırılması için bir adım atıldı. ABD, bu zamana kadar Trump’ın uyguladığı reel politik adımlar noktasında, Türkiye ile olan ilişkilerini de göz önüne alarak geç ama mantıklı bir adım attı” dedi.

“TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ OLUMLU YÖNDE ETKİLENECEKTİR”

“Bu durum, Türkiye-ABD ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan, “Çünkü Türkiye zaten terör olaylarından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. ABD, Türkiye’nin bu noktada uyguladığı dış politika unsurlarını destekleyici bir karar aldı” ifadelerini kullandı.

“TRUMP’IN POLİTİKASI SINIRLANACAKTIR”

Asıl etkili olacak kısmın, bu uygulamaların, seçim zamanında Trump’ın kendi iç politikasında nasıl geri döneceği konusu olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Uluslararası konjoktürün getirdiklerine bakmak lazım. Şu anda Trump’ın reel politikasında yumuşama olacağını düşünmüyorum. Ama ara seçim doğrultusunda temsilciler meclisinde demokratlar çoğunluğu aldılar. Trump artık bütün eylemlerinde ve karar alma mekanizmalarında her iki partiyi de ikna etme durumunda. Bu hem iç politikası hem de dış politikasını belirlerken Trump’ı sınırlayacaktır. Trump, 2016 yılından 2018 yılına kadar yaptığı gibi, kolayca yasa çıkartabilmek ya da politika uygulamak konusunda şans elde edemeyecek gibi gözüküyor.”

PARTNERKadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?Kadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Dicle Elektrik’te müşteri memnuniyeti artıyorDicle Elektrik’te müşteri memnuniyeti artıyor
Denizli'de kömür denetimleri başladıDenizli'de kömür denetimleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

İlginizi Çekebilir

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.