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3 ton kurban eti 700 kişiye eşit dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde atalarından devraldıkları geleneği sürdüren vatandaşlar, kesilen kurbanlıkların etlerinin tamamını bir araya toplayarak kurban kesen, kesmeyen ayrımı yapmadan tüm evlere eşit miktarda dağıtıyor - Bu yıl kesilen 80 küçükbaş hayvandan elde edilen 3 ton et, 4 kilo 250'şer gram paketler haline getirilerek köydeki 700 kişiye dağıtıldı - Muhtar Yılmaz Sarım: - "Köy hanesi nüfusunu hesaplayıp toplanan etler tartıldıktan sonra eşit şekilde dağıtıyoruz. Bu gelenek belki de bu köy kurulduğundan bu yana devam ediyor"

NECAT HAZAR - Van'ın Özalp ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde vatandaşlar, kestikleri kurbanların etinin tamamını toplayarak mahalledeki hanelere eşit miktarda dağıttı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki mahallede yaşayan vatandaşlar, bayramın yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

Büyüklerinden devraldıkları geleneklerini yıllardır devam ettiren mahalle sakinleri, her yıl Kurban Bayramı'nda kestikleri kurbanların etlerini bir araya getirerek "kesen kesmeyen" ayrımı yapmadan herkese eşit dağıtıyor.

Bayram namazının ardından köy meydanında toplanan mahalle sakinleri, bu yıl 80 küçükbaş hayvan kesti. Kurbanlıklardan çıkan 3 ton et tartıldıktan sonra 4 kilo 250'şer gramlık paketler halinde mahalledeki 700 kişiye dağıtıldı.

Mahalle Muhtarı Yılmaz Sarım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban etlerini mahalle nüfusunun yanı sıra il dışından ve bayram dolayısıyla ziyarete gelen vatandaşlara da dağıttıklarını söyledi.

- "Amacımız köyümüzde birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır"

Mahalle halkının bu uygulamadan çok memnun olduğunu anlatan Sarım, şöyle konuştu:

"Biz bu toplu kurban kesimini, atalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz şekilde sürdürüyoruz. Amacımız köyümüzde birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Köy hanesi nüfusunu hesaplayıp toplanan etler tartıldıktan sonra eşit şekilde dağıtıyoruz. Bu gelenek belki de bu köy kurulduğundan bu yana devam ediyor. Kesen kesmeyen ayrımı yapmadan ihtiyaç sahibi ailelerin de bayramda et yemesini istiyoruz. Kurbanı Allah için kesiyoruz, dolaplarda beklemesinin bir anlamı yok. Bu çalışmayı yaparken tüm mahalleli bize destek oluyor. Buradan Antalya'ya, Konya'ya ve başka illere gidenler. Her yıl buraya gelip geleneğimize katılıyorlar. Bu sene Konya'dan gelemeyen bir komşumuz telefon açıp vekaletini verdi. Kurbanların derilerini de Türk Kızılaya bağışlıyoruz."

Mardinli mahalle imamı Ramazan Altınışık ise kurbanın yakınlaşmak anlamına geldiğini belirterek, mahalle halkının çok güzel bir dayanışma örneği sergilediğini vurguladı.

Mahalleden 9 yıl önce Konya'ya göçen Dilaver Turan da geleneği sürdürmek için her yıl buraya gelerek kurban kestiğini söyledi.

Atalarından güzel bir geleneği devraldıklarını anlatan Turan, "Bu adetle tüm insanlara kardeşliği, eşitliği yaymak istiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi çocuklarımıza aktararak devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

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gelenek Kalecik Mahallesi kurban bayramı kurban kesimi Özalp Van

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