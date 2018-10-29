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3 ton pirinci küçük Eylül'ün ameliyatı için sattılar

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

DÜZCE İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri, yemek borusu olmayan 4 yaşındaki Eylül Eker'in ameliyat masrafları için ismini açıklamak istemeyen hayırseverin bağışladığı 3 ton pirinci satarak elde ettikleri 15 bin lirayı ailesine teslim etti.

3 ton pirinci küçük Eylül'ün ameliyatı için sattılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri, yemek borusu olmayan 4 yaşındaki Eylül Eker'in ameliyat masrafları için ismini açıklamak istemeyen hayırseverin bağışladığı 3 ton pirinci satarak elde ettikleri 15 bin lirayı ailesine teslim etti.
Düzce'de fabrikalarda çalışan işçilerin kurduğu Düzce İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri, Azmimilli Mahallesi'nde oturan Eylül Eker'in 'özofagus atrezisi' hastası olduğunu öğrenince harekete geçti. Dernek üyeleri, bir hayırseverin bağışladığı 3 ton pirinci uygun fiyatla işçilere sattı. Eylül'ün üçüncü ameliyatı için gerekli olan 15 bin lira toplanarak daha önce bir fabrikada işçi olarak çalışan ancak işten çıkarılan babası Erkan Eker'e teslim edildi.
Eşi fabrikada çalışan Erkan Eker, işçi arkadaşlarına teşekkür ederek, "Kızımın hastalığını öğrenir öğrenmez işçi kardeşlerimiz bizimle irtibata geçtiler. Kısa sürede bize destek sağladılar. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.
Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı ise Düzce'de yardıma ve desteğe ihtiyacı olan her işçinin yanında olacaklarını ifade ederek, "Haziran ayında kurulan bir dernek olmamıza rağmen kısa sürede faaliyetlerimize başladık. Eylül kardeşimizin de ihtiyacı olduğunu duyunca 15 bin lirayı toplayarak ailesine teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de Eylül kardeşimizin her zaman yanında olacağız ve takip edeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

3 ton pirinci küçük Eylül'ün ameliyatı için sattılar3 ton pirinci küçük Eylül'ün ameliyatı için sattılar3 ton pirinci küçük Eylül'ün ameliyatı için sattılar

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