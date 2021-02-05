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3 ton tütün hırsızlığını özel ekip çözdü

05.02.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Malatya’da 3 ton tütün hırsızlığın ardından kurulan özel ekip, hırsızlık olayını kısa sürede çözerek, çalınan tütünü ve hırsızları yakaladıYeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi’nde A.H.T.

Malatya’da 3 ton tütün hırsızlığın ardından kurulan özel ekip, hırsızlık olayını kısa sürede çözerek, çalınan tütünü ve hırsızları yakaladı
Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi’nde A.H.T. isimli şahısın evinin deposundan 3 ton tütün çalınmasıyla ilgili faili bulmak için Jandarma geniş çaplı araştırma başlattı. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştirilen şahsın kimliğine ulaştı. Şahsın M.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, çalınan tütünlerin ise Çayır Mahallesinde bulunan yakınına ait depoda saklandığını tespit ederek, depoya baskın düzenledi. Söz konusu depoda yapılan aramada ise mağdur A.H.T.’ye ait depodan çalınan 3 ton kuru tütün ele geçirildi.
Olayın şüphelisi M.Ç. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.

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