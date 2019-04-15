"3. Trabzon Opera ve Bale Günleri" 22 Nisan'da başlayacak

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "3. Trabzon Opera ve Bale Günleri" 22 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da Devlet Opera ve Balesi'nin, ilkbahar yaz sezonu etkinlikleri kapsamında 22-29 Nisan'da "3.Trabzon Opera ve Bale Günleri" festivalini düzenleyeceğini belirtti.

Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Genç, "Şehrimizde üçüncü kez temsiller ve konserler düzenleyecek olan Devlet Opera ve Balesi'ni Trabzonlu sanatseverlere buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bünyesinden pek çok sanatçıyı ve sanatkarı çıkaran Trabzon'da bu tür etkinliklerin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bütün vatandaşlarımızı üçüncü kez düzenleyeceğimiz bu seçkin sanat etkinliklerini izlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Genç, şunları kaydetti:

"Festivalde seyircinin beğeniyle izleyeceği bir ücretsiz çocuk oyunu, çocuklara yönelik dört eğitim konseri etkinliği, üç konser, bir operet ve bir modern dans gösterisi olacak. 22-29 Nisan tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasan Saka Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinliklerle Trabzon'un yurt içi ve yurt dışı tanıtımına katkı sağlanacak."

