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3. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Kayseri'nin ev sahipliğindeki konferans, yarın başlıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 3. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı, yarın başlıyor.

Türkiye'de bilim ve teknolojiyi yaygınlaştırmak, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları bir araya getirmek ve paydaşların birbiriyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek konferans, 12 Eylül'de sona erecek.

Konferansın kapsamını bilim ve teknoloji merkezlerinde sürdürülebilirlik, sergi tasarım ve üretimleri, iş birlikleri, toplum ve bilim merkezleri, festivaller ve şenlikler ile bilim iletişimine ilişkin konular oluşturuyor.

Bilim merkezleri, müzeler, özel sektör ve kamudan temsilciler ile akademisyenler ve öğretmenlerin katılacağı konferansta, firmalar, bilim ve teknoloji merkezleri ve eğitim atölyeleri stantlarıyla yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Bilim Merkezi'nin 2017'de açıldığını ve 400 bin ziyaretçiye ulaştığını belirtti.

3. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı'nı TÜBİTAK iş birliğiyle yapacaklarını ifade eden Büyükkılıç, bilim merkezleri ve okul dışı öğrenme konusunun ele alınacağını kaydetti.

Kayseri Bilim Merkezi ile ilgili bilgiler veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliği ile şehrimize kazandırılan Kayseri Bilim Merkezi, 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 55 bin metrekare alanda kuruldu ve 2017 yılının ocak ayından itibaren hizmet vermeye başladı. Kayseri Bilim Merkezimiz 32 ay gibi kısa bir sürede her yaştan yaklaşık 400 bin ziyaretçi ağırladı. 2019 yılının başından itibaren 9 aylık dönemdeki ziyaretçi sayımız ise 95 bine ulaştı. Bilim Merkezi'nde TÜBİTAK'ın 150 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bilimsel alanlar da oluşturduk. Fosil sergisi bu alanlardan birisi. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Yamula bölgesindeki kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık olduğu belirlenen dünya doğa tarihinin en önemli fosillerine ulaşıldı. Dünyanın dikkatini çeken bu fosiller, 7 aydır Kayseri Bilim Merkezi'nde sergileniyor."

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Kayseri Bilim Merkezi

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