Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu'nu çıkaracağız." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "3. Türkiye Tarım Orman Şurası" kapanış programında yaptığı konuşmada, 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak, orman varlığını 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardıklarını söyledi.

"Böylece, erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarını yıllık 500 milyon tondan 154 milyon tona kadar düşürdük." diyen Erdoğan, 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını anımsattı. Erdoğan, "11 Kasım'ı 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan ederek, bu alanda ülkemizde yeni bir dönemi başlattık. Böylece gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel, her bakımdan daha yaşanabilir bir ülke bırakmış olacağız." ifadesini kullandı.

Muhalefetin "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla açıklamalarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak ülkemizde öyle bir muhalefet var ki, böyle hayırlı bir işi bile karalamaya kalkar. Atalarımız 'Tarla bozuk, tohum çürük, ekin mi olur' diyor.

Bunların durumu da işte böyledir. 11 Kasım'da milletin heyecanına ortak olmak, ağaç seferberliğine katkıda bulunmak varken, 'Kasım ayında fidan mı dikilir?' diyerek, yapılan işe çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri anlaşılınca da milletten özür dilmek yerine, bu sefer de '11 milyon fidanın 9 milyonu kurur' diyerek işi pişkinliğe vurdular. Herkesin ufku, denizi kadardır. Bunların, bırakın asırlık, yarım asırlık, çeyrek asırlık projeler üretmeyi, yarına dair hiçbir tasavvurları yok. Ne 2023'e dair bir kanaatleri, ne 2053'e dair bir hayalleri, ne de 2071'e dair bir vizyonları var."