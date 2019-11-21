Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduklarını ifade eden Erdoğan, "Böylece yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar kullanılarak 30 milyon tavuk üretilebilecektir." bilgisini verdi.

Gelecek yıl küçükbaş hayvan varlığını artırmada hamle döneminin olacağını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah, 56 milyon küçükbaş rakamını yakalamak istiyoruz. Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "3. Türkiye Tarım Orman Şurası" kapanış programında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihinde ilk defa sofralık zeytinin 2019'da fark ödemesi desteği kapsamına alındığını ifade ederek, sofralık zeytinin kilogramına 15 kuruş destek verileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak." dedi.

- "Kuru çay satışı 115 bin tona çıkacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay üreticisine desteklerin de süreceğine dikkati çekerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunu Rizeli olduğum için söylemiyorum. Çay saati deyip geçmeyin, çok önemli. Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak.

Doğal kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz. Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız. Orman varlığımızı 2020 yılı sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız. Zirai don tahminlerini 493 ilave ile 922 ilçemizin tamamına inşallah yaygınlaştırıyoruz. Baraj sayımızı 841'den 856'ya çıkarmayı ve depolama hacmini 178 milyar metreküpe ulaştırmayı hedefliyoruz."

Bundan sonra asıl meselenin, alınan kararların Türkiye'nin, milletin ve çiftçinin menfaatini en üst düzeyde tutacak şekilde uygulanması olduğunu belirten Erdoğan, "Sorumluluğumuzun, 17 yıldır bizi gerektiğinde canı pahasına destekleyen milletimizin kendisine karşı olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Milletimiz için çalışmaya, üretmeye ter dökmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- Notlar

Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen kadınların zılgıtı eşliğinde konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zılgıtı yedik" diyerek espri yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından, farklı şehirlerden gelen kadın çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)

