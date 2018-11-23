3’ü 1 arada yazıcı : Epson EcoTank L7160

8 kilo ağırlığındaki ürün, güzel ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Epson, bu ürününde genel olarak plastik malzemeden faydalanmış. Bu tabii ki hafiflik tarafına önemli bir avantaj katıyor. Öte yandan, hassas da olduğu için kullanırken sert hareketlerden kaçınmanız lazım.

Eviniz ya da ofisinizde konumlandırdığınızda, dekoru bozabilecek nitelikte değil. 3’ü bir arada olarak tasarlanan cihaz; çok fazla tercih edilen fotokopi, tarayıcı ve yazıcı özelliklerini size bir arada sunuyor ve bunu yaparken işlerinizi minimum maliyetle halletmenizi hedefliyor.

Ürünün ön tarafında kullanışlı bir panel var. Bu panelin açısını ayarlayabiliyorsunuz da. Paneldeki 6.8cm’lik renkli ekranı yan tarafında konumlandırılan fiziksel tuşlar yardımıyla kontrol edebiliyorsunuz. Arayüzde Türkçe dil desteği de var.

Panelin biraz alt tarafında, sol yana kaydığımızda hafıza kartı giriş noktasını ve USB bellek bağlantı noktasını, sağ yana kaydığımızda da yeni nesil mürekkep tankını görüyoruz. Bu tank sistemini yeni ürünlerinde teknoloji severlere sunan Epson, bu sayede mürekkep şişelerinin doğru tanklara kolay ve sızıntı yapmadan transfer edilmesini mümkün kılıyor. Her şişenin farklı bir bağlantı noktası bulunuyor ve böylece yanlış mürekkep transferi ihtimalinin de önüne geçilmiş oluyor.