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3’ü 1 arada yazıcı : Epson EcoTank L7160

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.11.2018 09:25 | Son Güncelleme

Epson EcoTank L7160 3’ü 1 arada yazıcı ile kullanıcılara pek çok seçenek tek üründe sunuluyor. İster fotoğraflarınızı yazdırın, ister arkalı önlü olarak belgelerinizi düzenleyin, isterseniz de tarama seçenekleriyle ilgilenin. İşte detaylar…

3’ü 1 arada yazıcı : Epson EcoTank L7160

8 kilo ağırlığındaki ürün, güzel ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Epson, bu ürününde genel olarak plastik malzemeden faydalanmış. Bu tabii ki hafiflik tarafına önemli bir avantaj katıyor. Öte yandan, hassas da olduğu için kullanırken sert hareketlerden kaçınmanız lazım.

Eviniz ya da ofisinizde konumlandırdığınızda, dekoru bozabilecek nitelikte değil. 3’ü bir arada olarak tasarlanan cihaz; çok fazla tercih edilen fotokopi, tarayıcı ve yazıcı özelliklerini size bir arada sunuyor ve bunu yaparken işlerinizi minimum maliyetle halletmenizi hedefliyor.

Ürünün ön tarafında kullanışlı bir panel var. Bu panelin açısını ayarlayabiliyorsunuz da. Paneldeki 6.8cm’lik renkli ekranı yan tarafında konumlandırılan fiziksel tuşlar yardımıyla kontrol edebiliyorsunuz. Arayüzde Türkçe dil desteği de var.

Panelin biraz alt tarafında, sol yana kaydığımızda hafıza kartı giriş noktasını ve USB bellek bağlantı noktasını, sağ yana kaydığımızda da yeni nesil mürekkep tankını görüyoruz. Bu tank sistemini yeni ürünlerinde teknoloji severlere sunan Epson, bu sayede mürekkep şişelerinin doğru tanklara kolay ve sızıntı yapmadan transfer edilmesini mümkün kılıyor. Her şişenin farklı bir bağlantı noktası bulunuyor ve böylece yanlış mürekkep transferi ihtimalinin de önüne geçilmiş oluyor.

Biraz daha aşağıya inince de iki tepsili bölgeyi görüyoruz. İster normal A4 kağıdıyla, isterseniz de fotoğraf kağıdıyla baskı yapabilirsiniz. Hatta CD’leriniz için baskı hazırlama seçenekleri de yine size sunuluyor.

Wi-Fi Direct desteği de bulunuyor

Epson EcoTank L7160’yi fişe taktıktan sonra hemen bir şeyler yazdırmaya başlayabilirsiniz. Örneğin SD kart ya da USB bellek taktığınızda, cihaz anında veriyi algılıyor ve siz de ekrandaki adımları takip edebiliyorsunuz. Tabii şunu da eklememiz gerekir ki bazen USB bellekteki ya da SD karttaki tüm fotoğrafları algılayamadığı oluyor.

Cihaz, kablosuz olarak aynı ağ üzerinden PC’nizle eşleşebildiği gibi akıllı telefon ve tabletinizle de eşleşebiliyor, veriler alarak bunları basabiliyor. Tabii baskı yapmadan hemen önce, fotoğraf kalitesini iyileştirme, kırmızı göz düzeltme gibi imkânlarınız da var. Yazıcının baskı kalitesini başarılı bulduğumuz söylemeliyiz.

Dahili mürekkep ile 1500 fotoğrafa kadar basım imkânı

EcoTank L7160 ile birlikte gelen mürekkeplerin demo amaçlı olmadığını söylememiz lazım. Hani yeni bir yazıcı aldığınızda genellikle az miktarda mürekkep verilir ve kısa süre sonra mürekkep için para harcamanız kaçınılmaz olur. Bu üründe ise farklı bir sistem var. Epson’un bu cihazla verdiği mürekkep, size 1500 fotoğrafa kadar basım imkânı sunuyor. Yani mevcut mürekkep ile normal kullanımda birkaç yıl boyunca yeni bir mürekkep şişesine ihtiyacınız olmayabilir. Bu da Epson’un savunduğu “az maliyetle daha fazla iş” görüşünü destekliyor.

Ürünün bir diğer güzel özelliği de çift taraflı olarak basım gerçekleştirebiliyor olması. Özellikle yazılı dosyalarınızın fiziksel kopyalarını alırken bu seçenek çok işinize yarıyor. Hem pratik bir çözüm hem de zamanda tasarruf ediyorsunuz.

Toparlamak gerekirse Epson, uygun fiyata 3’ü 1 arada çözüm sunduğunu belirtiyor

EcoTank L7160’ın çok da sesli çalışmadığını söylememiz lazım. Belge yazdırırken az ses çıkarıyor ve hızlı sonuçlar verebiliyor. Fotoğraf yazdırma tarafında ise tahmin edeceğiniz üzere çıktı alma süresi biraz daha uzun ve tabii tüm bu yazdırma işlemlerinde cihaz biraz sallanıyor.

Ürün, 3’ü 1 arada hizmet sunuyor ve bu özelliklere kolaylıkla erişebilmemizi sağlıyor. Türkçe dil destekli arayüzü ve yeni nesil mürekkep tankı gibi detaylarıyla da EcoTank L7160’ın dikkat çektiğini tekrar edelim.

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