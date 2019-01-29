3 Ukraynalı denizci tıbbi merkezden hapishaneye nakledildi

Rusya tarafından Kerç Boğazı’nda Ukrayna gemilerine yapılan operasyon sırasında yaralanan 3 Ukraynalı denizci hapishaneye nakledildi.
Rusya’nın geçen Kasım’da Kırım açıklarında Ukrayna gemilerine yapılan operasyon sırasında alıkoyduğu 24 Ukraynalı denizciden yaralanarak hastaneye gönderilen 3 denizci Moskova’daki Lefertova hapishanesine nakledildi.
“Tesadüfen öğrendik”
Rus aktivist Viktoriya İvleva yaptığı açıklamada, “Hastanede gözlem altında tutulan askerlere erzak götürdük. Elektronik sistemden sıra alırken görüşmek istediğimiz kişinin bilgilerini girince sistemde ‘böyle biri bulunamadı’ uyarısı çıktı. Yani burada olmadıklarını ve hapishaneye gönderildiklerini tesadüfen öğrendik” dedi.
Yaralı askerlerin isimleri, yaşları ve memleketleri, Eyder Andrey Dmitriyeviç (18, Odessa), Artemenko Andrey Anatoleviç (24, Novaukrainka), Soroka Vasiliy Viktoroviç (27, Odessa) olarak bildirildi.
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