3 ülke Kars’taki renkli açılışta buluştu

Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR, Akın Çeliktaş / KARS, (DHA)- DÜNYA Karapapak Türkleri Birliği (KARPAT) Genel Başkanı Erkan Koçali’nin Kars’ın Arpaçay ilçesinde yaptırdığı 100 kişilik kız yurdu açıldı. Azerbaycan, İran ve Gürcistan’dan gelen aşıkların gösterileri de açılışa renk kattı. Doğduğu toprakları unutmayarak yıllar sonra Arpaçay ilçesine eğitime de katkı sağlayan yatırımı yapan Koçali, “Geleceğe kız çocukları yön verecek. İhtiyaç olan her yerde bu tür sosyal işler yapmaya devam edeceğiz. Kızlarımız ne kadar iyi eğitilirse çocuklarına da bilgi ve birikimlerini aktarırlar ve böylece ülkemiz refaha erer. İnsanı yaşatmalıyız ki devlet yaşasın” dedi. Karslı iş adamı Erkan Koçali, doğup büyüdüğü Kars’ın Arpaçay ilçesine 100 kişilik kız yurdu yaptırdı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün de öneminin vurgulandığı yurdun açılışına, Kars Valisi Rahmi Doğan, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Atalay, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun çok sayıda vatandaş ve davetliler katıldı. Açılışta sergilenen yöresel oyunlar görsel şölen yaratırken, aşık atışmaları da izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

“KIZ ÇOCUKLARININ SIKINTI ÇEKMESİNİ İSTEMİYORUM” 18 yaşında İstanbul’a gelen ve 35 senedir orada yaşayan Erkan Koçali’yi açılış töreninde eşi ve çocukları da yalnız bırakmadı. 25 yıla yakın zamandır sayısız kız çocuğuna burs vererek eğitimlerine katkı sağlayan iş adamı Koçali, “Kars’ın kışları çok çetin geçer. Taşımalı eğitimle çocuklar çok zahmet ve sıkıntı çekiyorlar. Özellikle kız çocuklarının sıkıntı çekmesini hiç istemem. Kız çocukları geleceğin anneleri, neneleridir. Böylelikle geleceğe de yön verecek olan onlardır. Onlar ne kadar iyi eğitilirse çocuklarına da bilgi ve birikimlerini aktarırlar. Dolayısıyla ülkemiz refaha erer. Yurdu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlayarak devlete de katkı sağladık. Açılışın doğum günüme denk gelmesi de büyük bir tesadüf ve ayrı bir heyecan oldu” dedi. “İHTİYAÇ OLAN HER YERDE YARDIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ” Kars’ta ‘hayırsever iş adamı’ olarak adından söz ettiren Koçali, “İstanbul’da da elimden geldiği kadar okulların laboratuvarlarına, bilgisayar odalarına destekler veriyorum, hassas davranıyorum. Bunları daha da ileriye taşıyacağız. İhtiyaç olan her yerde bu tür sosyal işler yapmaya ve yardımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.